Выплата производится в конце срока программы. 

Программа идеально подходит для тех, кто хочет получить гарантированный доход с повышенной процентной ставкой, а также для начинающих инвесторов. 

Основные преимущества: 

  • 100% защита капитала 
  • срок программы 5 лет 
  • гарантированная фиксированная доходность 2,8% годовых в рублях (14% за 5 лет) 
  • минимальный взнос - 1 000 USD 
  • доступна конвертация от 50 000 USD 
  • страховая защита и юридические привилегии 


Оформить инвестиционные продукты можно в любом отделении банка. Подробнее можно узнать на сайте банка