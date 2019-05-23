Выплата производится в конце срока программы.



Программа идеально подходит для тех, кто хочет получить гарантированный доход с повышенной процентной ставкой, а также для начинающих инвесторов.



Основные преимущества:

100% защита капитала

срок программы 5 лет

гарантированная фиксированная доходность 2,8% годовых в рублях (14% за 5 лет)

минимальный взнос - 1 000 USD

доступна конвертация от 50 000 USD

страховая защита и юридические привилегии



Оформить инвестиционные продукты можно в любом отделении банка. Подробнее можно узнать на сайте банка .