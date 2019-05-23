В России 26 мая отмечается День предпринимательства. Профессиональный праздник российского бизнеса был введен указом президента в 2007 году.



За эти годы в России создана разветвленная система поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Бизнесу доступны льготные кредиты, государственные гарантии и поручительства, также информационное и юридическое сопровождение со стороны властей. Основным институтом, через который реализуется поддержка российского малого бизнеса, является государственная Корпорация МСП.

В 2019 году правительством был запущен национальный проект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» для ускоренного развития малого бизнеса. Нацпроект рассчитан на шесть лет, власти намерены к 2024 году увеличить долю МСП в российском ВВП с нынешних 22,3% до 32,5%, а число занятых в секторе — на 5,8 млн человек, до 25 млн. На реализацию нацпроекта будет направлено 481,5 млрд рублей.

Сам факт учреждения Дня российского предпринимательства говорит о том, что власть признала предпринимателей движущей силой развития экономики, считает президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин. По его мнению, общество стало значительно лучше относиться к предпринимательству. «Если раньше все-таки больше с опаской относились, то сегодня, мне кажется, большая часть общества… уже понимает роль, значимость предпринимательства, необходимость его развития. В этой части у нас произошли серьезные изменения за эти годы, и понимание между бизнесом и обществом, мне кажется, найдено», — подчеркивает глава ТПП.

По мнению Катырина, России удалось существенно продвинуться в создании оптимальной нормативно-правовой базы для бизнеса, о чем свидетельствует продвижение страны в рейтинге Doing Business (рейтинг — часть ежегодного доклада «Ведение бизнеса», выпускаемого Всемирным банком, он оценивает простоту осуществления предпринимательской деятельности в 190 странах) со 124-го на 31-е место.