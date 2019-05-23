Дагестанские полицейские обнаружили майнинг-фермы, для деятельности которых житель города Хасавюрта незаконно подключился к сетям электроэнергии. Ущерб сетевой компании составил более 4,5 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



«Установлено, что в апреле текущего года 36-летний мужчина арендовал два нежилых помещения в Новолакском и Казбековском районах республики, где организовал майнинг-фермы для выработки лайткоинов и биткоинов. Одна из мини-станций в виде трех трансформаторных блоков высокой мощности была закопана в землю на территории Казбековского лесничества. Для деятельности другой злоумышленник незаконно подключился к линии электропередач, проложив кабель через крышу соседнего помещения. Также полицейские обнаружили комплектующие от компьютеров и около тысячи видеокарт с охлаждающими вентиляторами», — рассказала Ирина Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 165 УК РФ. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается.