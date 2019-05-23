Почти треть российских предпринимателей (31%) оценивают финансовое положение своего бизнеса как «хорошее» или «очень хорошее». Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса 500 руководящих сотрудников предприятий в восьми федеральных округах России, проведенного Аналитическим центром НАФИ в апреле текущего года.

Согласно исследованию, 44% опрошенных считают финансовую ситуацию компании «средней», что на 3 пункта выше, чем в IV квартале 2018 года. Каждый четвертый предприниматель (25%) негативно оценивает текущее финансовое положение своей компании. «Хорошим» текущее финансовое положение компании чаще считают руководители малых и средних предприятий (49% и 38% соответственно). Среди представителей микробизнеса так считают 29%.



Треть предпринимателей (34%) полагают, что финансовое положение их компании в следующем году не изменится, 42% ожидают улучшения финансового положения, 15% — ухудшения.

Малый бизнес по-прежнему находится в непростой ситуации, комментирует результаты исследования заместитель генерального директора Аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов. По его словам, сложная экономическая ситуация в стране снизила спрос в большинстве отраслей, произошло усиление налоговой нагрузки, под давлением санкций продолжаются сложности с выходом на зарубежные рынки.

«В то же время набирает обороты государственная поддержка предпринимательства, развиваются программы по субсидированию, продлеваются налоговые и надзорные каникулы, с недавнего времени введено страхование банковских вкладов юридических лиц. Все эти меры призваны помочь развитию малого бизнеса в России и сделать его более привлекательным, в том числе для тех, кто только планирует открыть свое дело», — отмечает эксперт.