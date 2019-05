Спецкомитет по разведке и комитет по финансовым услугам нижней палаты конгресса дали согласие не настаивать на немедленном получении у Deutsche Bank и других банков информации о финансах президента США Дональда Трампа, членов его семьи и группы компаний Trump Organization. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их данным, упомянутые выше комитеты согласились подождать до тех пор, пока суд завершит рассмотрение апелляции адвокатов Трампа. «Стороны достигли договоренности по вопросу исполнения повесток на время процесса рассмотрения апелляции истцов», — приводит телекомпания выдержку из судебных материалов.

Суд Южного округа штата Нью-Йорк в минувшую среду отклонил иск президента США, членов его семьи и Trump Organization, просивших наделить упомянутые выше банки правом не передавать конгрессу информацию об их финансах, сообщала газета The New York Times. Судья Эдгардо Рамос отказался заблокировать исполнение повесток, направленных финансовым учреждениям из спецкомитета по разведке и комитета по финансовым услугам палаты представителей конгресса. В обоих комитетах председательствуют демократы — Адам Шифф и Максин Уотерс.

Как сообщала The New York Times, американские законодатели рассчитывают выявить связи между Трампом и представителями России. Запросы о предоставлении информации были направлены в Deutsche Bank, Citigroup, Bank of America и JPMorgan Chase. В марте The New York Times сообщила, что Deutsche Bank предоставил Трампу за несколько лет кредиты на сумму свыше 2 млрд. Это произошло до избрания Трампа президентом.