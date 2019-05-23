В 2018 году вознаграждение Илона Маска за работу в Tesla составило 2,28 млрд долларов, что делает его самым высокооплачиваемым руководителем компании из США, следует из рейтинга, который составила газета The New York Times.

При составлении списка NYT учитывала размер фиксированной зарплаты, бонусы, надбавки, а также выплаты акциями и опционами на ценные бумаги.

Вознаграждение Маска в Tesla выросло на 4 575 310%, сообщает издание. При этом зарплата бизнесмена составила всего 55 тыс. долларов, тогда как остальная часть суммы — опционы на акции компании.

В марте прошлого года агентство Bloomberg сообщало, что акционеры Tesla привязали вознаграждение Маска к показателям компании. Опцион на 2,6 млрд долларов планировалось перевести бизнесмену 12 траншами в течение десяти лет. При этом, чтобы он получил все транши, рыночная стоимость Tesla должна вырасти до 650 млрд долларов. Так, для первой выплаты капитализация Tesla должна достигнуть 100 млрд долларов (сейчас она составляет 33,9 млрд долларов), писал CNBC.

При этом сотрудники компании в среднем получали 55,1 тыс. долларов, по показателю средней заработной платы Tesla занимает 138-е место в списке.

Десятка самых высокооплачиваемых глав американских компаний выглядит следующим образом: