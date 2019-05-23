В субботу на Балтийском заводе проходит церемония спуска на воду второго серийного атомного ледокола «Урал» проекта 22220.
Центральный банк России выпустит памятную монету, посвященную атомным ледоколам проекта 22220, сообщила на церемонии спуска на воду универсального атомного ледокола «Урал» в субботу председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Хочу вам сказать, что мы в Центральном банке приняли решение выпустить специальную памятную монету, посвященную атомному ледокольному флоту проекта 22220», — сказала она.
«Вы знаете, что Центральный банк проводил конкурс, что изобразить на новых банкнотах. И очень много людей проголосовали за первый атомный ледокол «Ленин». Это говорит о том, что люди по всей стране считают ледоколы символом прогресса и наших достижений. И очень отрадно видеть, что мы здесь не сдаем позиции. Мы развиваемся, строим новые корабли. Конечно, атомные ледоколы — это одно из совершенных проявлений инженерной мысли, это результат сложнейшей работы сотен наших людей», — добавила глава ЦБ.
В субботу на Балтийском заводе проходит церемония спуска на воду второго серийного атомного ледокола «Урал» проекта 22220. Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт станут самыми большими и мощными в мире по сравнению с действующими атомоходами. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике.
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