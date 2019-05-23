Центральный банк России выпустит памятную монету, посвященную атомным ледоколам проекта 22220, сообщила на церемонии спуска на воду универсального атомного ледокола «Урал» в субботу председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Хочу вам сказать, что мы в Центральном банке приняли решение выпустить специальную памятную монету, посвященную атомному ледокольному флоту проекта 22220», — сказала она.

«Вы знаете, что Центральный банк проводил конкурс, что изобразить на новых банкнотах. И очень много людей проголосовали за первый атомный ледокол «Ленин». Это говорит о том, что люди по всей стране считают ледоколы символом прогресса и наших достижений. И очень отрадно видеть, что мы здесь не сдаем позиции. Мы развиваемся, строим новые корабли. Конечно, атомные ледоколы — это одно из совершенных проявлений инженерной мысли, это результат сложнейшей работы сотен наших людей», — добавила глава ЦБ.

В субботу на Балтийском заводе проходит церемония спуска на воду второго серийного атомного ледокола «Урал» проекта 22220. Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт станут самыми большими и мощными в мире по сравнению с действующими атомоходами. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике.