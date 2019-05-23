К команде «ВЭБ.РФ» присоединился бывший посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини. В должности заместителя председателя государственной корпорации развития он будет курировать международный блок, говорится в сообщении госкорпорации.

«Чезаре Рагальини сделал выдающуюся дипломатическую карьеру, был постпредом Италии в ООН, послом в Москве. Он с искренней симпатией и теплотой относится к нашей стране и многое сделал для укрепления наших отношений и в политике, и в экономике, и в гуманитарной сфере», — говорится в комментарии председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

Кадровый дипломат, Рагальини почти 40 лет посвятил дипломатической службе Италии. Опыт его работы включает такие государства, как Иран, Канада, Индия, Ирак. В 2009—2013 годах — постоянный представитель Италии при Организации Объединенных Наций. В 2013—2017 годах — чрезвычайный и полномочный посол Италии в России.

Рагальини окончил факультет международных отношений Брюссельского свободного университета и Высшую политическую школу им. Цезаря Алфьери при Флорентийском университете.