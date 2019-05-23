За прошедший год «Яндекс.Кассу» подключили около 15 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП), говорится в исследовании аналитиков «Яндекс.Кассы».

Количество ИП, которые принимают платежи через «Яндекс.Кассу», с 2018 года увеличилось примерно на 56%.

Топ-5 категорий сайтов ИП: магазины одежды и обуви, магазины товаров для дома и сада, магазины сувениров, аксессуаров, товаров для хобби, площадки мастер-классов и тренингов, сервисы игр и другого развлекательного контента.

Также по данным «Яндекс.Кассы», в 2018 году на декабрь пришлось 11% от всех онлайн-продаж ИП за год. В январе, июне и июле было относительное затишье — в каждый из этих месяцев продажи составили примерно 7%.

При этом через «Яндекс.Кассу» покупатели чаще всего рассчитываются с предпринимателями с помощью банковских карт – на них приходится около 73% платежей.

Интересно отметить, что больше всего денег в среднем за раз получают от клиентов предприниматели, которые оказывают охранные и детективные услуги. Средний чек за них через «Яндекс.Кассу» — 19 тыс. рублей. Меньше всего денег в среднем за раз получают от клиентов предприниматели, которые владеют сайтами объявлений — например, досками частных объявлений, сервисами для поиска работы, недвижимости, репетиторов. На таких площадках средний платеж через «Яндекс.Кассу» составляет 203 рубля.