России не стоит направлять средства ФНБ на финансирование проектов или другие расходы даже после того, как объем фонда превысит 7% ВВП, властям следует продолжить вложение этих средств только в высоколиквидные иностранные активы, считает МВФ.

«Официальным органам рекомендуется также воздерживаться от квазибюджетных операций со средствами Фонда национального благосостояния, а следует продолжать инвестировать их в качественные иностранные активы (даже после достижения ликвидной части фонда 7% ВВП), чтобы сберечь ресурсы для будущих поколений и избежать процикличности», — говорится в заявлении МВФ по итогам завершившейся в России миссии сотрудников фонда.

По действующему в России бюджетному правилу нефтегазовые доходы казны при высоких мировых ценах на нефть не идут на расходы, а направляются в ФНБ. Средства фонда могут вкладываться только в высоколиквидные зарубежные активы. При этом после достижения фондом объема 7% ВВП власти вправе направить их на финансирование инфраструктурных проектов. По прогнозу Минфина, при сохранении текущих цен на нефть это может произойти уже в 2019 году.

Эксперты фонда также не советуют России смягчать бюджетное правило.