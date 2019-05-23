Дополнительная информация относительно планов социальной сети должна появиться ближайшим летом.
Цифровая платежная система Facebook будет запущена в I квартале 2020 года, сообщает РБК, ссылаясь на BBC.
Внутри компании собственную криптовалюту называют GlobalCoin. Ее тестирование должно начаться до конца текущего года.
По информации журналистов, основатель Facebook Марк Цукерберг в прошлом месяце встречался с главой Банка Англии Марком Карни, они обсуждали возможности и риски запуска цифровых денег.
Компания обратилась Facebook за операционной и регуляторной поддержкой к представителям Казначейства США, а также обсуждает с различными сервисами, например с Western Union, возможность обеспечения быстрых и дешевых переводов для клиентов, у которых нет банковских счетов.
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