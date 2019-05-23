ЦБ хочет обязать банки оказывать гражданам услуги при помощи ЕБС, говорилось в презентации регулятора в Санкт-Петербурге — ЕБС, оператором которой выступает «Ростелеком», заработала летом прошлого года: она позволяет россиянам, сдавшим биометрию — изображение лица и слепок голоса – в одном банке, открывать счета, брать кредиты и проводить другие операции в любом другом без визита в отделение, сообщают «Ведомости» .

Это инициатива ЦБ, «Ростелеком» обеспечивает лишь техническую возможность, говорит его представитель; поправки готовит ЦБ и Министерство цифрового развития, а Госдума обсуждает с ЦБ этот вопрос, говорит председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, законопроект может появиться уже в июле.

ЦБ и «Ростелеком» активно продвигают свою систему — они начали информационную кампанию в поддержку ЕБС: ездят по стране, рассказывая банкирам и журналистам о плюсах системы.

В части кредитных продуктов еще не готова нормативно-правовая база, указывает управляющий директор по розничным продуктам «Абсолют банка» Антон Павлов: необходимо четко прописать алгоритмы работы как с клиентом (например, формирование и хранение кредитного досье без подписи клиента на бумаге), так и с федеральными системами для получения оперативной информации (ФНС, ПФР).

Затраты банков на подготовку к оказанию услуг через ЕБС много меньше тех, что требуются на обеспечение всех офисов оборудованием для сбора биометрии, говорит директор дирекции цифрового бизнеса Промсвязьбанка Юрий Чернышев: «Собирать и передавать биометрию дорого, дорабатывать системы для получения информации из ЕБС дешевле»; основные усилия надо направлять на объяснение людям, что сдача биометрии в ЕБС безопасна с точки зрения защиты данных, призывает он: это обеспечит спрос на эти услуги.