Самозанятые граждане смогут воспользоваться теми же льготами, что и представители малого и среднего бизнеса (МСБ), заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе презентации сервисов портала «Бизнес-навигатор МСП» — бесплатного информационного ресурса для помощи предпринимателям, которые хотят открыть или расширить свой бизнес. Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства мы рассматривали этот вопрос и договорились о том, что меры поддержки должны быть распространены на все виды бизнеса, в том числе на самозанятых. Считаем, что это абсолютно справедливо», — сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что налоговый режим для самозанятых — это «простой, доступный режим для того, чтобы наши люди занимались бизнесом».

По его словам, правительство заинтересовано в увеличении числа зарегистрированных самозанятых.

Самозанятым станут доступны такие виды господдержки малого и среднего бизнеса, как программа льготного кредитования по ставке не выше 8,5%, доступ к бизнес-навигатору и квоты на участие госзакупках, сообщил глава Корпорации МСП Александр Браверман.

По его словам, уже готовятся изменения в закон о малом и средним бизнесе.