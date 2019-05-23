Россия будет инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) после достижения ликвидной частью фонда уровня 7% ВВП. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

Ранее Международный валютный фонд рекомендовал России не расходовать средства ФНБ даже после достижения уровня 7% ВВП РФ.

«МВФ заинтересован в том, чтобы мы свой Фонд национального благосостояния хранили в иностранных резервах. Это действительно так происходит, потому что обычно такие фонды — и это не только в России, но и в других странах — хранятся в резервах наиболее надежных. Тем не менее у нас есть закон, который говорит о том, что после достижения уровня 7% ВВП мы можем инвестировать эти ресурсы. И мы будем это делать, поскольку нам нужны новые проекты, нам нужна новая инфраструктура, нам нужен новый спрос для наших предприятий», — сказал Силуанов.