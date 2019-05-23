Сбербанк планирует решить проблему доступности банковских услуг для жителей сел в течение трех лет, сообщил глава банка Герман Греф, выступая на годовом общем собрании акционеров.

По его словам, в 2018 году банк реализовал возможность снятия наличных в 118 сельских торговых точках. В 2019 году их число планируется довести до 3 тыс.

«В прошлом году мы реализовали в 118 селах технологию, по которой ты можешь получить наличные и совершить базовые банковские операции в точке продажи... Так вот таких точек на конец текущего года у нас будет три тысячи, и в течение трех лет, я надеюсь, мы закроем проблему доступности базовых банковских услуг в сельских населенных пунктах», — сказал глава Сбербанка. Он добавил, что этот сервис позволяет не только предоставлять банковские услуги местным жителям, но и дает возможность небольшим торговым точкам получать дополнительные комиссионные доходы.

Ранее Греф сообщал, что Сбербанк до 2020 года расширит сеть присутствия банка в сельских населенных пунктах, где можно будет совершать около восьми видов банковских операций в торговых точках. Речь идет в первую очередь о переводах и снятии наличных. Греф также отмечал, что планируемое сокращение сети отделений не коснется сел.

В июле Сбербанк планирует запустить услугу снятия наличных (до 5 тыс. рублей за одну операцию) в кассе магазина при безналичной оплате покупки. Услуга сначала появится в торговых точках малого и среднего бизнеса и ко времени запуска будет доступна также держателям сторонних карт Visa. В сентябре технологию сможет внедрить крупный торговый бизнес.