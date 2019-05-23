Возможность снимать наличные в терминалах без карт, а только по СМС-сообщению станет доступна всем клиентам Сбербанка к июлю. Об этом журналистам заявил глава кредитной организации Герман Греф.



«До конца июня мы раскатаем на все терминалы», — сказал топ-менеджер.

Как сообщал РБК, Сбербанк начал тестировать онлайн-сервис денежных переводов в пользу получателей без карты или банковского счета. Услуга предусматривает получение наличных в банкоматах или отделениях по коду из СМС-сообщения.