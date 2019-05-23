Сбербанк считает правильной идею Банка России обязать кредитные организации предоставлять услуги клиентам через Единую биометрическую систему (ЕБС). Об этом журналистам заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Мы как банк активно участвуем в инициативе ЦБ по биометрии, мы видим интерес клиентов в этом направлении и уверены, что всем банкам просто будет интересно, правильно и хорошо участвовать также в этой инициативе регулятора», — сказал топ-менеджер.

Как сообщила газета «Ведомости», ЦБ хочет обязать банки оказывать гражданам услуги при помощи ЕБС. Этот вопрос уже обсуждается с Госдумой, соответствующий законопроект законодатели могут представить уже в июле.

Согласно закону, в 2019 году российские банки должны обеспечить сбор биометрических данных — фотографий и образцов голоса — в 20% своих отделений. Со следующего года эта функция должны быть доступна во всех отделениях кредитных организаций. Однако пока банки сами решают, предоставлять ли с помощью ЕБС услуги.