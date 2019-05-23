Сбербанк рассчитывает закрыть сделку по приобретению доли Rambler Group в течение трех месяцев. Об этом на годовом общем собрании акционеров заявил глава банка Герман Греф.

«Мы планируем в течение ближайших трех месяцев закрытие сделки», — сказал Греф.

Ранее Сбербанк сообщал, что подписал с Rambler Group юридически обязывающие документы об инвестициях в капитал компании. В результате сделки госбанк получит 46,5% IT-корпорации, которые сейчас принадлежат A&NN и Era Capital. Инвестиции банка оценивались в около 1% чистой прибыли кредитной организации за год. Закрытие сделки ожидалось в III квартале текущего года.

Digital-продукты и сервисы Rambler Group будут интегрированы в экосистему Сбербанка. Участие Сбербанка будет выражаться в инвестициях в капитал Rambler Group (cash-in).