Украинский дочерний банк Сбербанка не требует дополнительного увеличения капитала, заявил журналистам зампред правления кредитной организации Александр Морозов.

«Наш украинский банк адекватно докапитализирован и абсолютно ликвиден на сегодняшний день. Дополнительного увеличения капитала или поддержки ликвидности там не требуется», — сказал Морозов.

Он не стал комментировать, ведет ли Сбербанк переговоры о продаже украинской «дочки».

Ранее в интервью газете «Коммерсант» Герман Греф рассказал, что все-таки надеется продать украинскую «дочку». «Нам не всегда понятны причины трех отказов подряд после огромного количества согласований и изменений структуры сделок. Но есть надежда, что изменение власти приведет к тому, что мы получим больше ясности. У нас высокая готовность к сделке и сегодня», — сказал Греф.