С учетом того факта, что финансирование доступно для неработающих пенсионеров, предложение становится достаточно конкурентоспособным среди подобных предложений на рынке, отмечает эксперт Банки.ру.
Почта Банк улучшил условия по кредитам для пенсионеров.
Теперь получить денежные средства на любые цели или рефинансировать кредиты, полученные в других банках, пенсионеры смогут на сумму от 20 тыс. до 1 млн рублей (ранее — до 200 тыс. рублей) на срок от 13 месяцев до пяти лет (ранее — до трех лет). Также банк снизил минимальную ставку и готов финансировать заемщиков под ставку начиная от 14,9% годовых (ранее — от 16,9%); максимальная ставка составит 21,9% годовых.
При подключенной услуге «Гарантированная ставка» по кредиту на любые цели проценты рассчитываются по ставке 12,9% годовых при оплате комиссии в размере 3,9% или 5,9%. Выплата разницы в процентах по договору и услуге «Гарантированная ставка» осуществляется при полном погашении задолженности по кредиту без просрочек за период не менее 12 месяцев.
«Банк существенно доработал условия по программам кредитования для пенсионеров. С учетом того факта, что финансирование доступно для неработающих пенсионеров, такое предложение становится достаточно конкурентоспособным среди подобных предложений на рынке», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.
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