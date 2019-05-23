Номер был выпущен к ежегодной международной выставке «Золотая Нива», которая сегодня завершила свою работу.

Наталья Николаевна, в частности, рассказала изданию о работе Банка с предприятиями агропромышленного комплекса, о том, какие специальные программы для сельхозтоваропроизводителей разработаны и на какие льготы могут рассчитывать аграрии.

«КБ «Кубань Кредит» всегда готов поддержать предприятия АПК. При помощи Банка аграрии решают различные задачи. Кредитные продукты используются на финансирование затрат при проведении полевых работ, на «передержку» зерна, инвестиционные цели, рефинансирование», - сообщила Наталья Шеремет.