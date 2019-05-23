Платежная система Mastercard может внедрить в банкоматы российских банков сервис снятия наличных без карты и начала обсуждать это с российскими банками. Письма с предложением присоединиться к проекту были разосланы кредитным организациям, рассказали РБК четыре источника на платежном рынке.

Пока услуга будет доступна только держателям карт Mastercard тех банков, которые присоединятся к проекту. В дальнейшем Mastercard планирует подключать к сервису карты других платежных систем. Новый функционал потребует от банков обновить программное обеспечение в банкоматах, говорит собеседник РБК.

«В России мы активно развиваем бесконтактную технологию, в том числе и для снятия наличных на банкоматах», — сообщила пресс-служба Mastercard.

В Mastercard рассказали, что сервис будет работать через специальное приложение и QR-код, который необходимо просканировать с экрана банкомата, а затем подтвердить свою личность при помощи биометрии через смартфон — это может быть как отпечаток пальца, так и система распознавания лица. После того как банкомат удостоверится в личности держателя карты, он выдаст необходимую сумму. Приложение также поможет найти на карте ближайшие банкоматы и покажет, в каком из них наиболее выгодная комиссия.

Банк «Русский Стандарт» подтвердил получение письма, он рассматривает участие в проекте, но не называет сроки, когда этот функционал может появиться в банкоматах. Райффайзенбанк может начать использовать QR-коды, но в долгосрочной перспективе. Банк «ФК Открытие» письмо от Mastercard не получал, но планирует самостоятельно внедрять такую технологию, поделился планами вице-президент и директор департамента эквайринга Александр Дынин. В ВТБ ответили, что получили предложение Mastercard присоединиться к сервису и сейчас рассматривают его. «Говорить о каких-то решениях пока преждевременно, так как проект требует детальной проработки», — уточнили в банке. Тинькофф Банк сообщил, что знает об этом предложении.