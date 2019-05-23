Заместитель министра экономического развития Петр Засельский стал лидером по доходам среди руководителей Минэкономразвития РФ, всего он задекларировал 250,151 млн рублей. Это следует из сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.



Засельский занимает пост замминистра экономического развития с декабря прошлого года, до этого он работал управляющим московским филиалом и зампредом правления Совкомбанка.

Как следует из документа, в собственности замминистра две квартиры площадью 283,6 кв м и 168,9 кв м, а также недостроенный жилой дом (186,4 кв м). Замминистра также владеет тремя машинами Mercedes-Benz и одним автомобилем Toyota. Доходы его супруги, согласно декларации, составили 185,3 млн рублей.

Среди заместителей министра следом за Засельским по объему задекларированного дохода идут Савва Шипов и Михаил Расстригин, заработавшие за год 10,726 млн рублей и 10,722 млн рублей соответственно.

Следом за ними — заместитель министра-руководитель Росреестра Виктория Абрамченко с доходом в 10,581 млн рублей, Азер Талыбов (10,388 млн рублей), Илья Торосов (8,988 млн рублей), Сергей Галкин (8,822 млн рублей), Вадим Живулин (8,643 млн рублей) и Сергей Назаров (8,431 млн рублей). Наименьшие доходы среди заместителей министра задекларировали Оксана Тарасенко (6,56 млн рублей) и Тимур Максимов (4,667 млн рублей).