Новшество касается только карт «Мир», эмитированных Банком. Комиссия за обслуживание отныне составляет 1%.

Чтобы воспользоваться данной услугой, специалисты КБ «Кубань Кредит» помогут подобрать и бесплатно установить необходимое оборудование (POS-терминалы, мобильные терминалы, универсальные многофункциональные устройства, совмещающие функции терминала и онлайн-кассы), обучат персонал и обеспечат необходимыми расходными материалами.

В свою очередь, подключив торговый эквайринг, предприятия торговли получают новый канал обслуживания клиентов с безналичными платежами. У них появится возможность пользоваться инновационными платежными системами (GooglePay, ApplePay, SamsungPay), а зачисление денежных средств на расчетный счет происходит уже на следующий рабочий день. Банк также осуществляет бесплатную техническую поддержку.

Более подробную информацию можно получить в офисах Банка и по номеру телефона *2518.