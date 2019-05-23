Сбербанк вложил в создание собственной экосистемы порядка 62—63 млрд рублей, заявил на пресс-конференции глава кредитной организации Герман Греф. По его словам, ко всем инвестициям банк подходил взвешенно и обдуманно.



«Объем наших сделанных инвестиций 62—63 млрд рублей, из которых 30 млрд — это сделка наша с «Яндексом». Какой объем может быть, нет смысла говорить, поскольку мы еще не знаем», — отметил Греф.

Ранее топ-менеджер рассказал в интервью «Коммерсанту», что Сбербанк рассчитывает построить цифровую экосистему к 2024 году. На пресс-конференции Греф не стал пояснять, какие еще проекты могут быть интересны госбанку, а также сроки принятия возможных решений о сделках.