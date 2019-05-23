Группа «Тинькофф» объявила о прекращении работы сервиса «Тинькофф Ипотека». Последний день приема новых заявок на ипотечные кредиты — 31 мая 2019 года, обслуживание текущих клиентов продлится до 31 августа текущего года, говорится в сообщении кредитной организации.



«За четыре года существования сервиса мы создали тренд на «уберизацию ипотеки» и стали драйвером на российском финансовом рынке в области удаленного ипотечного кредитования. Мы создали самого крупного в стране федерального ипотечного брокера, предоставляя клиентам полный комплекс услуг, в том числе — по страхованию, оценке и даже подбору подходящих квартир в рамках витрины новостроек. Сегодня мы видим, что такая модель развития продукта, отмеченного престижными международными наградами, к сожалению, не может быть прибыльной на российском ипотечном рынке, который отличается высокой степенью концентрации среди ограниченного количества игроков», — прокомментировал председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз.

Запуск ипотечной платформы Тинькофф состоялся в 2015 году. «Тинькофф Ипотека» стала первым в России сервисом для оформления ипотечного кредита бесплатно и полностью онлайн. Пользователи «Тинькофф Ипотеки» могли удаленно получить одобрение по ипотечному кредиту в одном из одиннадцати банков-партнеров всего за пару минут. Все процессы по оформлению документов, подбору подходящей недвижимости и ее страхованию Тинькофф полностью брал на себя: клиенту нужно было прийти в банк-партнер всего один раз, чтобы подписать договор о покупке новой квартиры.

За время существования проекта число пользователей ипотечной платформы достигло более 1 млн человек, а количество партнеров сервиса — риелторов и агентов недвижимости — выросло до 28 тыс. Ежемесячно сервис привлекал до 60 тыс. новых клиентов. Сумма выдач ипотечных кредитов через онлайн-платформу составляла более 25 млрд в год.

В 2018 году сервис «Тинькофф Ипотека» получил наивысшую награду финансового портала Banki.ru в номинации «Онлайн-заявка на ипотеку» за лучшее digital-решение в ипотечной сфере, а также был признан лучшим цифровым ипотечным сервисом Центральной и Восточной Европы по версии международного издания Global Finance.