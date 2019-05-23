Сбербанк провел все необходимые мероприятия, чтобы минимизировать потери от возможных санкций, заявил на годовом собрании акционеров Глава кредитной организации Герман Греф. При этом он подчеркнул, что просчитать влияние возможных ограничений на прибыль и капитал сложно.

«Мы провели все необходимые мероприятия, чтобы минимизировать наши потери в случае введения санкций, но сегодня очень сложно все посчитать, потому что сегодня есть различные вариации санкций, их комбинация, но это немножко более длинный разговор. В зависимости от того, какие потенциальные санкции могут быть приняты, от этого зависят собственно наши потери, влияние на капитал и влияние на нашу прибыль», — сказал Греф.

По словам главы Сбербанка, топ-менеджмент больше волнует не конфигурация санкций, а возможность функционирования банка в новых условиях.