Переход банков на новую модель финансирования строительных компаний может привести к уходу игроков с рынка и увеличению числа обманутых дольщиков. Об этом на пресс-конференции заявил глава Сбербанка Герман Греф. Он, однако, признал, что реформа в строительной отрасли — болезненный, но полезный процесс.



«Будет консолидация отрасли, уйдет много игроков с рынка, это очевидно. Будет много проектов бесхозных. Будут обманутые дольщики. Они уже есть, будет еще больше. Это все последствия, конечно, принятия новых порядков. Вопрос: это нужно было делать или нет? Конечно, нужно. Когда рынок недвижимости превратился, фактически, в рулетку, это неправильно», — сказал Греф.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Часть проектов будет достраиваться по старым правилам в том случае, если они будут соответствовать критериям строительной готовности и объема привлеченных средств дольщиков.