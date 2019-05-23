Сбербанк не спешит присоединяться к Системе быстрых платежей ЦБ, потому что технология пока небезопасна, заявил глава госбанка Герман Греф на пресс-конференции после общего собрания акционеров.



«Мы никуда подключиться не можем. Нас подключить хотят <…> у нас сегодня всего два условия. Первое: мы должны быть уверены, что это должно быть безопасно для наших клиентов. И второе <…> чтобы это было выгодно», — сказал глава Сбербанка. «Мы видим, что пока это небезопасно, и нужно обсуждать, как нам всем вместе это сделать безопасным», — добавил он.

Напомним, ЦБ в феврале запустил конкурента системе переводов Сбербанка, позволяющую пользователям переводить деньги по номеру телефона. ЦБ рассчитывает на подключение системно значимых банков к СБП до 1 сентября. Сейчас в системе 14 банков, семь из них — системно значимые. Со Сбербанком договоренности пока не достигнуты.