Облачные сервисы становятся приоритетными проектами Сбербанка , заявил глава кредитной организации Герман Греф на годовом собрании акционеров.

«Будущее бэнкинга, будущее всех услуг и доведение этих услуг до клиента будет связано с проблемой реализации облачных сервисов. «Облако» становится одним из главных наших проектов — это скорость, это дешевизна, это удобство. Все, что не в «облаке», не будет работать», — сказал Греф.

Он напомнил, что Сбербанк строит свою собственную экосистему, объединяющую банковские услуги и нефинансовые сервисы.

«У нас уйдет несколько лет на то, чтобы эта огромная галактика работала», — отметил топ-менеджер. В экосистему Сбербанка уже вошли онлайн-сервис DocDoc, облачная платформа SberCloud, мессенджер Dialog, маркетплейс «Беру» и виртуальный оператор связи «СберМобайл».