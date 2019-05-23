С помощью NFC клиенты могут расплатиться «во всех терминалах банка в любой точке страны».
Функцию бесконтактной оплаты имеют 80% банкоматов Сбербанк, заявил глава кредитной организации Герман Греф, выступая на годовом общем собрании акционеров.
По его словам, с помощью NFC клиенты могут расплатиться «во всех терминалах банка в любой точке страны».
«Именно это позволило России стать два года подряд мировым лидером как по объему безналичных транзакций, так и по количеству», — сказал Греф.
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