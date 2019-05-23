Возможное объединение Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) с Пенсионным фондом России (ПФР) и Фондом социального страхования (ФСС) приведет к нарушению целостности системы здравоохранения, создаст риски невыполнения социальных обязательств и роста социальной напряженности в стране, заявили РБК в пресс-службе ФОМС.

«Решение о консолидации государственных внебюджетных фондов РФ приведет к утрате гарантированного и обособленного источника финансирования и нарушению целостности системы здравоохранения», — заявили в ФОМС.

С учетом разных принципов организации и функционирования социальных фондов, их финансового обеспечения «возникают риски невыполнения социальных обязательств перед гражданами, увеличения социальной напряженности, увеличения потребности в дополнительных ассигнованиях федерального бюджета», подчеркнули в фонде.

Как полагают в ФОМС, формирование доходов и расходов внебюджетных фондов в едином бюджете приведет к увеличению дефицита консолидированного бюджета, не обеспеченного источниками финансирования и, как следствие, к увеличению расходов федерального бюджета. Дефицит бюджета ФОМС в 2019 году будет покрыт за счет переходящих остатков собственных средств, но в 2020 году для финансирования дефицита потребуются средства федерального бюджета, пояснили в фонде.

Структуры ПФР, ФОМС и ФСС имеют принципиальные различия, их функции разнородны и не дублируются, подчеркнули в ФОМС.