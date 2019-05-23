Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам покупать акции Московской биржи, ожидая роста их котировок на 36%. С начала мая котировки компании упали на 10% на фоне публикации слабой финансовой отчетности.

Биржа показала снижение прибыли в I квартале на 28% за счет создания резерва, связанного с операциями на товарном рынке. Без учета этих потерь прибыль торговой площадки составила бы 5,2 млрд рублей, или на 5% выше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как полагает ведущий аналитик «Финама» Наталья Малых, сейчас бумаги Московской биржи сильно недооценены, при том что ее основной бизнес показал достаточно сильные результаты при росте комиссионных доходов на 11%, до 6,1 млрд рублей.

К тому же консенсус-прогноз Bloomberg предполагает в 2019 году рост прибыли компании на 7%, до 21,7 млрд рублей после трех лет снижения, отметила Малых. Она также указала, что дивидендная доходность акций Мосбиржи остается достаточно высокой: в 2018 году составила 8,4% на момент закрытия реестра 14 мая.

«По этому параметру акции ПАО «Московская биржа» являются одной из лучших бумаг в секторе. При сохранении высоких норм выплат и ожиданий роста прибыли можно предполагать положительное развитие дивидендной истории компании», — написала она в комментарии. По расчетам «Финама», дивиденды за 2019 год могут составить 8,3 рубля на акцию, что соответствует доходности почти 10%.