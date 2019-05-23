Представители общественных организаций «Опора России» и «Деловая Россия», Торгово-промышленной палаты и Агентства стратегических инициатив обсудили с регулятором проблемы, связанные с применением «антиотмывочного» закона. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России и предпринимательское сообщество планируют ежеквартально проводить консультативные совещания по вопросам, связанным с применением банками права на отказ в обслуживании и открытии счета либо проведении банковских операций, права на расторжение договора банковского счета по закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также по вопросам реабилитации клиентов банков», — отмечается в релизе.

Заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин рассказал об уже реализованных и планируемых мерах, которые принимает регулятор для решения проблемы необоснованных отказов. Так, по согласованию с Росфинмониторингом с апреля 2019 года Банк России изменил порядок информирования кредитных организаций о случаях отказа, и теперь до банков доводятся только сведения о клиентах, совершивших высокорисковые операции. В результате количество новых сообщений, рассылаемых кредитным организациям, сократилось более чем на 50%, сообщил Скобелкин.

Регулятор разработал методические рекомендации для банков по вопросам информирования ими клиентов о причинах принятия решения об отказе в обслуживании. Банк России также участвует в подготовке разрабатываемых Минфином законодательных изменений, уточняющих основания для принятия кредитной организацией решений об отказе. Предполагается, что отказ будет возможен только в случае, если у банка есть основания полагать, что операция совершается в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Регулятор намерен уделять большое внимание просветительской работе в бизнес-среде. Так, разрабатываются методические рекомендации для предпринимателей, касающиеся их взаимодействия с кредитными организациями по вопросам «антиотмывочного» законодательства.