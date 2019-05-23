В рамках акции клиенты получают бесплатное открытие и ведение специального счета участника закупок, платежи с использованием системы «Интернет-Клиент», изготовление и заверение по заявлению клиента копий документов и удостоверение карточки с образцами подписей и оттиска печати к счету клиента. Акция действует по 31 декабря 2019 года.

Акция распространяется на клиентов банка «Возрождение» при соблюдении одного из следующих условий: на момент открытия специального счета участника закупок клиенту уже открыт расчетный счет в Банке; одновременно с открытием расчетного счета клиенту открывается специальный счет участника закупок или открытие расчетного счета в Банке при наличии открытого специального счета участника закупок.

Для участия в акции «Стань победителем!» необходимо предоставить в банк «Возрождение» полный пакет документов, необходимых для открытия счета, в период проведения акции.

С подробной информации об открытии специальных счетов для малого бизнеса можно ознакомиться на сайте банка «Возрождение» в разделе «Малому бизнесу» – «Специальные счета для участников закупок» .