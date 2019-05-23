Банк «Славия» снизил ставки по рублевым депозитам. Доходность вклада «Славный капитал» (от 91 до 364 дней) составит 6,8—7,55% годовых (вместо 6,9—8%). Возможно пополнение. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Банк «Славия» снизил ставки по рублевым депозитам. Доходность вклада «Славный капитал» (от 91 до 364 дней) составит 6,8—7,55% годовых (вместо 6,9—8%). Возможно пополнение. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Накопи капитал» (на 181 и 364 дня) открывается под 7—7,91% годовых (ранее — под 7,1—8,2%). Пополнение не предусмотрено. Проценты ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма депозитов — 300 тыс. рублей.