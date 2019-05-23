Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Акибанка на уровне «BВ-(RU)», изменив прогноз по рейтингу на «позитивный». Ранее по рейтингу банка действовал «стабильный» прогноз, свидетельствуют материалы агентства.

«Подтверждение кредитного рейтинга Акибанку обусловлено сохранением умеренно низкой оценки бизнес-профиля при сильной позиции по достаточности капитала и адекватной позиции по ликвидности и фондированию. Низкая оценка риск-профиля по-прежнему оказывает негативное воздействие на финальный уровень кредитного рейтинга», — поясняется в релизе агентства.

Изменение прогноза на «позитивный» отражает ожидания АКРА относительно возможного повышения оценки риск-профиля в части улучшения качества кредитного портфеля.

В АКРА напоминают, что Акибанк — региональная кредитная организация, специализирующаяся на предоставлении финансовых услуг преимущественно в Татарстане. Основное направление деятельности банка — кредитование юридических лиц. Кроме того, Акибанк активно развивает такое направление, как предоставление банковских гарантий.

Агентство сохраняет умеренно низкую оценку бизнес-профиля Банка («bb-»). «Основными факторами, определяющими оценку бизнес-профиля, остаются слабые позиции банка на рынке финансовых услуг Российской Федерации, низкая диверсификация операционного дохода и ограниченная прозрачность структуры собственности. Выручка Акибанка формируется прежде всего процентными поступлениями от кредитов, выданных юрлицам (55% операционных доходов). Структура собственности банка не является полностью прозрачной — существенная доля акционерного капитала принадлежит офшорным компаниям. АКРА отмечает сохранение основных направлений развития Акибанка, сфокусированного преимущественно на работе с юридическими лицами», — отмечают аналитики.

Сильная оценка достаточности капитала банка определяется прежде всего высокими значениями нормативов достаточности капитала. Агентство сохраняет низкую оценку риск-профиля, отмечая при этом улучшение качества портфеля ссудной задолженности. Общий объем кредитов, отнесенных АКРА к проблемным и потенциально проблемным на 1 января 2019 года составил 15,9% (на 1 апреля — менее 10%), в том числе NPL90+ — 7,1%. Покрытие таких кредитов резервами превысило 60% (свыше 70% на 1 апреля 2019 года). АКРА фиксирует постепенное сокращение доли кредитов, предоставленных десяти крупнейшим группам заемщиков.

Дополнительное давление на оценку риск-профиля оказывает наличие на балансе банка непрофильных активов (более 10% основного капитала). АКРА оценивает качество прочих активов банка как высокое. Качество портфеля условных обязательств банка остается приемлемым, однако присутствует высокая концентрация на крупнейших принципалах.

АКРА оценивает позицию банка по ликвидности и фондированию как адекватную.