Адвокаты экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова просят Басманный суд Москвы изменить меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, сообщает RNS.

«Ваша честь, защита ходатайствует об изменении меры пресечения на домашний арест», — сказал адвокат.

Как сообщалось ранее, в Басманный суд Москвы 17 мая поступили ходатайства следственных органов о продлении ареста Абызова и других фигурантов дела сроком на два месяца — до 25 июля текущего года.

Следственный комитет России 26 марта 2019 года возбудил против бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова и его предполагаемых соучастников уголовное дело. По данным следствия, Абызов совершил хищение денежных средств двух энергетических компаний в размере 4 млрд рублей.