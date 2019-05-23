Выручка группы «МТС» в I квартале 2019 года выросла на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 118 млрд рублей. Об этом свидетельствуют финансовые и операционные результаты оператора, опубликованные 23 мая.

«Результаты группы подкреплены устойчивыми показателями бизнеса в России и ростом доходов от услуг мобильной связи, что компенсировало негативный эффект от отмены внутреннего роуминга и повышения НДС в России. Кроме того, положительными факторами стали рост продаж мобильных устройств, рост выручки от продаж услуг системной интеграции, а также консолидация МТС Банка», — поясняется в сообщении МТС.



Влияние на показатели группы также оказал значительный рост выручки украинского бизнеса на фоне быстрорастущего спроса на data-услуги. Показатель OIBDA группы в I квартале 2019 года вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 55,3 млрд рублей благодаря операционным результатам и разовому эффекту, связанному с операциями с недвижимостью в России, а также продолжающемуся росту в Украине.

По итогам I квартала 2019 года чистая прибыль группы «МТС» достигла 17,6 млрд рублей, что на 14,1% больше, чем годом ранее. На чистую прибыль оказали положительное влияние основные операционные показатели и процентные доходы, которые компенсировали рост финансовых расходов, отмечают в компании.

Выручка МТС в России за первые три месяца текущегогода увеличилась на 7,9% до 109,1 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года «благодаря высокому органическому росту в сегментах продаж товаров, мобильных услуг и услуг по системной интеграции».

Рост также был обусловлен консолидацией МТС Банка. Показатель OIBDA в России за отчетный период вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 51,7 млрд рублей, «что обусловлено продолжающимся ростом мобильных услуг, а также разовыми операциями с недвижимостью». На показатель OIBDA негативно повлияли отмена внутрисетевого роуминга и повышение НДС, указывает оператор.



По итогам I квартала 2019 года рентабельность по OIBDA в России составила 47,4%. Выручка от мобильных услуг за отчетный квартал выросла на 1,5% до 75,4 млрд рублей. На конец марта 2019 года число абонентов МТС в России составило 77,6 млн.

Фиксированный бизнес МТС показал небольшое увеличение выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,1% до 15,1 млрд рублей.