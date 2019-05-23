Если правительство не запустит механизм, позволяющий гражданам копить на будущую пенсию, реальный уровень выплат пенсионерам будет снижаться. Об этом на Российском пенсионном конгрессе заявил старший экономист Всемирного банка Золтан Анушич.

По его словам, размер пенсий может снизится до 12% к уровню зарплат. «Пенсии медленно, но будут снижаться», — сказал он.

В качестве примера экономист привел Польшу, где власти отказались от обязательного пенсионного страхования. По мнению Анушича, выходом для России мог бы стать введение ИПК, однако, подчеркнул он, необходимо, чтобы в программе приняло участие как можно больше граждан. Добиться этого, считает экономист, можно, если государство и работодатель также будут участвовать в финансировании взносов.

«Например, если правительство говорит, что вы будете отчислять 6% на пенсию, то 2% из этого могло бы платить государство, еще 2% работодатель, а остальное сам работник», — привел пример эксперт.