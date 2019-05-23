Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела по обвинению местного Владивостока в совершении серии мошеннических действий в сфере кредитования. Ущерб, причиненный финансовым учреждениям, составил 12 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

«В ходе предварительного следствия установлено, что фигурант с целью хищения денежных средств у кредитных организаций в городе Владивостоке создал организованную группу, участники которой готовили подложные документы и предоставляли их в банки для получения займов. Сообщники были задержаны сотрудниками полиции при попытке получить очередной кредит, однако лидеру группы удалось скрыться», — говорится в сообщении ведомства.

На основании запроса УМВД России по Приморскому краю в январе 2018 года он был объявлен в международный розыск. В результате международного взаимодействия фигурант был задержан в Таиланде и доставлен в Москву.

В настоящее время по уголовному делу выполнены все необходимые следственные и процессуальные действия. Производство следственных действий завершено.

Уголовное дело в отношении организатора группы по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой, в особо крупном размере», частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159.1 УК РФ «Покушение на мошенничество в сфере кредитования», направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее шестеро членов организованной группы предстали перед судом и были осуждены к различным срокам лишения свободы.