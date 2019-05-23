Работу кредитного учреждения с биометрическими данными обеспечивают три модуля из состава линейки RS-Connect: «RS-Connect. АРМ оператора ЦО» — для снятия, проверки и передачи биометрических данных граждан, «RS-Connect. Обмен с ЕСИА» — для регистрации учетной записи клиента в ЕСИА и «RS-Connect. Обмен с ЕБС» — для передачи в ЕБС биометрических данных.

«Эс-Би-Ай Банк был в числе первых кредитных учреждений, кто для автоматизации работы с биометрией выбрал решение нашей компании, — прокомментировала Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. — Надеюсь, полученный проектный опыт станет поводом для развития сотрудничества».

Для справки:

ООО «Эс-Би-Ай Банк» (SBI Bank LLC) — универсальный российский банк с японским капиталом и уникальной концепцией, объединившей многолетний успешный опыт ведения бизнеса на российском рынке банковских услуг и японские инновации в области финансов. Банк работает с 1994 года (прежние названия — ООО КБ «Обибанк», ООО КБ «ЯР-Банк»). Ключевые направления деятельности — работа с ценными бумагами, кредитование юридических и физических лиц.

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в международную группу компаний Asseco . Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.

Источник: R-Style Softlab