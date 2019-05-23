Tele2 представляет корпоративный тарифный план «Моя команда». Это общий тариф, позволяющий бизнес-клиентам выбрать оптимальный объем услуг связи для всей компании и распределить его между сотрудниками, сообщает пресс-служба оператора.



«Теперь корпоративный клиент формирует оптимальное соотношение минут, гигабайтов и СМС на всю компанию. Управлять тарифным планом быстро и удобно: в несколько кликов в личном кабинете клиент может скорректировать список сотрудников и распределить между ними общий пакет услуг. Клиенту легко отслеживать потребление пакетов своими сотрудниками, что позволит лучше прогнозировать корпоративные расходы на связь», — отмечается в пресс-релизе.

С тарифным планом «Моя команда» корпоративным клиентам не нужно подбирать тариф для каждого абонента отдельно, указывается в сообщении. При этом оператор предлагает тарифный конструктор — клиент создает индивидуальное наполнение тарифа для компании, а затем настраивает удобную комбинацию услуг для каждого пользователя. Абоненту можно назначить индивидуальный лимит, безлимитный доступ к связи или применить единые настройки тарифа для всех.

Каждому пользователю общего тарифа «Моя Команда» подключается индивидуальный тарифный план «Командный игрок» без абонентской платы.

Абонент «Командного игрока» является пользователем общих пакетов корпоративного тарифа «Моя Команда» и имеет собственный лицевой счет, «чтобы быть на связи после исчерпания выделенных ему лимитов из пакета общего тарифного плана». При необходимости клиент может предоставить абоненту «Командного игрока» доступ к корпоративному лицевому счету для оплаты услуг связи, не входящих в пакет тарифа «Моя команда» или сверх включенного в него объема.

Для бизнес-клиентов оператора также актуальны условия на звонки в другие регионы и в поездках по стране. В тарифный план «Моя команда» включены безлимитные звонки на номера Tele2 любого региона России, которые не расходуют основной пакет минут. Пользователи нового корпоративного тарифа не платят и за междугородную связь: пакет минут включает в себя звонки на номера других операторов России. Эти условия действуют как в регионе подключения, так и в путешествиях по стране. При этом мобильный Интернет из общих пакетов тарифа «Моя команда» расходуется абонентами при нахождении в любом регионе России. Таким образом, в поездках корпоративные клиенты оператора могут пользоваться связью по расценкам домашнего региона.

На новом тарифе доступна флагманская опция оператора «Перенос остатков»: если по истечении месяца у клиента остались неизрасходованные объемы услуг, они будут перенесены на следующий период. Корпоративный клиент может дополнительно подключить общий безлимитный доступ к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Facebook», мессенджерам «WhatsApp», «Viber» и «ТамТам», навигационным приложениям «Яндекс.Транспорт», «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» и стриминговому сервису YouTube.