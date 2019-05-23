Стоимость акций ВТБ в ходе торгов на Московской бирже в четверг увеличилась более чем на 10% — до максимумов с ноября 2018 года.



По данным на 18:13 мск цена акций увеличилась на 10,19%, свидетельствуют данные биржи. Рост стоимости эксперты связывают с новостями о возможном увеличении дивидендов.

«Рост более чем на 10% продемонстрировали акции ВТБ на информации о том, что банк заложил в стратегию 2019—2022 годы дивиденды в размере 50% прибыли по МСФО», — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.