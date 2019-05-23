Бывшая сотрудница одного из банков на Камчатке обвиняется в присвоении и краже денежных средств на сумму 27 млн рублей, говорится в краевом управлении МВД.

Следствием установлено, она похитила принадлежащие банку 14 млн рублей, а также более 13 млн рублей у одного из клиентов кредитной организации.

Получив денежные средства от доверенного лица одного из клиентов банка, обвиняемая похитила их, не зачислив на счет по вкладу. Позже она аналогичным способом присвоила деньги банка, находящихся на счетах по вкладам нескольких его клиентов. Для сокрытия хищения банковская служащая подделывала подписи клиентов в расходных ордерах, а также уничтожала приходные ордера, аннулируя операции по открытию счетов.

Это было выявлено службой собственной безопасности банка, о чем они сообщили в полицию Петропавловск-Камчатского.

Обвиняемая может быть лишена свободы на срок до десяти лет.