Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара повысился на 8 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро потерял почти 7 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,54 рубля (минус 15 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 71,83 рубля (минус почти 1 копейка).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, рубль практически достиг своей цели 64,1 руб за доллар.

«Не исключено, что сегодня на ухудшившемся внешнем фоне рубль попробует уйти выше отметки 64,5. Однако вполне вероятно, что уже на следующей неделе, на фоне налоговых выплат, российская валюта в паре с долларом попробует закрепиться ниже отметки 64», — прогнозировал аналитик.

По словам заместителя руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» Натальи Мильчаковой, в четверг на утренних торгах рубль может снизиться.

«Наши прогнозы по паре доллар/рубль и по паре евро/рубль остаются без изменений: 64—65 рублей за доллар и 71,4—72,5 рубля за евро», — отметила она.