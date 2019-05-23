Росстат отозвал опубликованную 22 мая статистику о промышленном производстве за январь—апрель 2019 года после заявления Орешкина с просьбой прокомментировать резкий рост показателей. Об этом сообщает RNS со ссылкой на сообщение Росстата.

«Расследование выявило, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО предоставило территориальному органу государственной статистики неточные данные. Это привело к тому, что данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства, указанные в публикации, были рассчитаны неверно», — говорится в сообщении.

Там же добавили, что в связи с возникшей ситуацией будет проводиться служебное расследование. Причины возникшей ошибки также будут устранены.

Орешкин 23 мая в кулуарах II Столыпинского форума прокомментировал опубликованную Росстатом статистику, согласно которой промпроизводство в России выросло на 4,9%.

«Здесь мы ждем только комментарий от Росстата. Он является независимым органом и сам формирует статистику. Нас тоже эти данные очень удивили. Понятно, что в общей цифре роста это не такое большое изменение, даже без этих данных по газу рост был бы больше 3%. Здесь будем ждать только объяснений от Росстата, возможно, будут какие-то корректировки», — сказал Орешкин.

Позже данные Росстата были скорректированы, и рост промпроизводства, согласно ним, составил 4,6%.

«В любой статистике, посмотрите любую страну мира, данные пересматриваются довольно часто, особенно оперативные данные. Но здесь нужно работать над тем, чтобы качество статистики улучшать, и вот таких выбросов не было», — добавил Орешкин.