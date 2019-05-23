Роскосмосбанк позволит планировать контрактную работу ракетно-космической отрасли. Об этом сообщил в четверг генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время лекции в МГУ им. М. В. Ломоносова.

«Это [переименование банка] означает, что теперь у ракетно-космической отрасли есть свой корпоративный банк, который обращается в казначейство, то есть расчетный центр, который позволяет планировать всю контрактную работу», — отметил Рогозин.

По его словам, это позволит видеть исполнителя, понимать, где находятся деньги. Рогозин подчеркнул, что «крайне важно иметь финансовый инструмент в виде отраслевого казначейства, который видит эту работу насквозь и дает вовремя данные».

22 мая госкорпорация сообщила о переименовании Фондсервисбанка в Роскосмосбанк, при этом в переходный период у организации будет два названия. Ранее источник, близкий к руководству новой кредитной организации, пояснил ТАСС, что Роскосмосбанк будет выполнять функции казначейства для контроля всей контрактно-договорной работы предприятий ракетно-космической отрасли.