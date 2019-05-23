Банк «Ренессанс Кредит» своевременно и в полном объеме погасил по номинальной стоимости субординированные еврооблигации серии XS0996297544. Об этом сообщили в банке, уточнив, что ставка по купону равнялась 13,5%.

Объем выплат составил 85,4 млн долларов, включая выплату купонного дохода в размере 5,4 млн долларов и выплату номинальной стоимости при погашении в размере 80 млн.



Первичное размещение субординированных еврооблигаций в объеме 100 млн долларов на 5,5 года состоялось в ноябре 2013-го. Ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили Goldman Sachs и «Сбербанк КИБ», соорганизатором — инвестиционная компания «Ренессанс Капитал».