Проинвестбанк предлагает вклад «Долгосрочный» .

Депозит открывается на пять лет. Процентная ставка по вкладу равна базовому уровню доходности вкладов, который определяется в соответствии с указанием ЦБ РФ для вкладов в рублях сроком от одного года и уменьшенному на 0,3 процентного пункта.

Доходность вкладов, открытых в мае 2019 года, составит 8,22% годовых.

Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Дополнительные взносы предусмотрены в течение двух лет срока действия депозита.

Минимальная сумма допвзносов неограниченна. Выплата процентов осуществляется ежегодно из расчета процентной ставки в каждом конкретном месяце (в последний операционный день по истечении одного года, с даты оформления вклада).

При этом частичное снятие средств не предусмотрено. При досрочном расторжении договора проценты за каждый год сохраняются.